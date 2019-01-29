Scholar написав:В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждений.
По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга НБУ отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $68,1 млн и 11,8 млн евро.
При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.
Эти данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Если в СБУ работают как в НАЗКе (которому удалось титаническими усилиями за пару лет обработать 600 деклараций наших коррупционеров), то это навсегда.