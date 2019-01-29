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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22

  Scholar написав:В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждений.

По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга НБУ отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $68,1 млн и 11,8 млн евро.

При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.

Эти данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.


Если в СБУ работают как в НАЗКе (которому удалось титаническими усилиями за пару лет обработать 600 деклараций наших коррупционеров), то это навсегда.
Ratatui
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