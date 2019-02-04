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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22
Scholar написав:
В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждений.
По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга НБУ отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $68,1 млн и 11,8 млн евро.
При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.
Эти данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Если в СБУ работают как в НАЗКе (которому удалось титаническими усилиями за пару лет обработать 600 деклараций наших коррупционеров), то это навсегда.
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Ratatui
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:55
Ratatui
Думаю, себе на карман они хорошо «работают». Но это в отчетность не попадает
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:41
Кто покупал ОВГЗ - какие при этом требования финмона? Какие доки принимают за «подтверждение»? Если это делать в том же банке, куда УЖЕ деньги заведены - нужно ли заново «переподтверждать»?
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