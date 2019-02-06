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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22
Scholar написав:
В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждений.
По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга НБУ отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $68,1 млн и 11,8 млн евро.
При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.
Эти данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Если в СБУ работают как в НАЗКе (которому удалось титаническими усилиями за пару лет обработать 600 деклараций наших коррупционеров), то это навсегда.
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Ratatui
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:55
Ratatui
Думаю, себе на карман они хорошо «работают». Но это в отчетность не попадает
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:41
Кто покупал ОВГЗ - какие при этом требования финмона? Какие доки принимают за «подтверждение»? Если это делать в том же банке, куда УЖЕ деньги заведены - нужно ли заново «переподтверждать»?
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:09
Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:35
Scholar написав:
Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:36
Stringer написав: Scholar написав:
Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка
Чет не вкуриваю. Там вроде разовый платеж был
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:54
Stringer написав: Scholar написав:
Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка
Да и не только мониторинг )))
Думаю база физлиц, перегонявших от нескольких миллионов гривен, может стоить хороших денег и заинтересовать самых разных людей и самые разные структуры. В целом по стране пока тяжеловато, но вот по отдельному банку, наверное, такое вполне реально организовать жадным сотрудникам.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:55
Scholar написав: Stringer написав: Scholar написав:
Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка
Чет не вкуриваю. Там вроде разовый платеж был
once_upon_a_time написав:
Приват оказался даже в чем-то удобнее Прокредита - не нужно в отделение ходить ради отправки больших сумм и абонплату платить. Только вот, как упоминал J
, они, собаки, день в день крупные суммы не отправляют - нужно сутки ждать с момента отправки до момента получения, хоть на вход, хоть на выход. И обнала там бесплатного нет. Ну и с финансовой точки зрения Приват не настолько устойчивый, как Прокредит, насколько я понимаю (но могу тут ошибаться).
Зато действительно оказалось, что можно через ебанк/П24 отправлять по 999999 за платеж при стоимости платежа 3 грн (может, можно больше, не догадался проверить). Количество платежей, как мне сказали, не ограничено (не проверял, но 4 платежа П24 скушал не пискнув).
По мылу отправил им декларации + договор с брокером и в течение часа подтвердили, что все гут. Прокредит же, мазафака, с обеда четверга до вечера вторника думал над аналогичным вопросом.
Хочу, кстати, для интереса на выходных написать телегу в НБУ, спросить, чо за фигня - один банк считает Универ террористом/отмывателем, другой нет.
Ну там человек не по 1000 гривен гоняет
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