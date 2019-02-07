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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22

  Scholar написав:В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждений.

По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга НБУ отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $68,1 млн и 11,8 млн евро.

При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.

Эти данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.


Если в СБУ работают как в НАЗКе (которому удалось титаническими усилиями за пару лет обработать 600 деклараций наших коррупционеров), то это навсегда.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:55

Ratatui

Думаю, себе на карман они хорошо «работают». Но это в отчетность не попадает
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:41

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Кто покупал ОВГЗ - какие при этом требования финмона? Какие доки принимают за «подтверждение»? Если это делать в том же банке, куда УЖЕ деньги заведены - нужно ли заново «переподтверждать»?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:57

Scholar

в цій гілці є усі відповіді по ОВДП і навіть більше
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:09

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:35

  Scholar написав:Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408

Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:36

  Stringer написав:
  Scholar написав:Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408

Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка


Чет не вкуриваю. Там вроде разовый платеж был
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:54

  Stringer написав:
  Scholar написав:Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408

Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка


Да и не только мониторинг )))
Думаю база физлиц, перегонявших от нескольких миллионов гривен, может стоить хороших денег и заинтересовать самых разных людей и самые разные структуры. В целом по стране пока тяжеловато, но вот по отдельному банку, наверное, такое вполне реально организовать жадным сотрудникам.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:55

  Scholar написав:
  Stringer написав:
  Scholar написав:Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408

Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка


Чет не вкуриваю. Там вроде разовый платеж был

  once_upon_a_time написав:Приват оказался даже в чем-то удобнее Прокредита - не нужно в отделение ходить ради отправки больших сумм и абонплату платить. Только вот, как упоминал J, они, собаки, день в день крупные суммы не отправляют - нужно сутки ждать с момента отправки до момента получения, хоть на вход, хоть на выход. И обнала там бесплатного нет. Ну и с финансовой точки зрения Приват не настолько устойчивый, как Прокредит, насколько я понимаю (но могу тут ошибаться).

Зато действительно оказалось, что можно через ебанк/П24 отправлять по 999999 за платеж при стоимости платежа 3 грн (может, можно больше, не догадался проверить). Количество платежей, как мне сказали, не ограничено (не проверял, но 4 платежа П24 скушал не пискнув).
По мылу отправил им декларации + договор с брокером и в течение часа подтвердили, что все гут. Прокредит же, мазафака, с обеда четверга до вечера вторника думал над аналогичным вопросом.

Хочу, кстати, для интереса на выходных написать телегу в НБУ, спросить, чо за фигня - один банк считает Универ террористом/отмывателем, другой нет.

Ну там человек не по 1000 гривен гоняет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:16

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Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера
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