Приват оказался даже в чем-то удобнее Прокредита - не нужно в отделение ходить ради отправки больших сумм и абонплату платить. Только вот, как упоминал, они, собаки, день в день крупные суммы не отправляют - нужно сутки ждать с момента отправки до момента получения, хоть на вход, хоть на выход. И обнала там бесплатного нет. Ну и с финансовой точки зрения Приват не настолько устойчивый, как Прокредит, насколько я понимаю (но могу тут ошибаться).Зато действительно оказалось, что можно через ебанк/П24По мылу отправил им декларации + договор с брокером и в течение часа подтвердили, что все гут. Прокредит же, мазафака, с обеда четверга до вечера вторника думал над аналогичным вопросом.Хочу, кстати, для интереса на выходных написать телегу в НБУ, спросить, чо за фигня - один банк считает Универ террористом/отмывателем, другой нет.