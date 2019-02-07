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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:24
Scholar написав:Stringer
Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера
Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:11
Stringer написав: Scholar написав:Stringer
Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера
Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме
Очень странно, что приват на входящий безнал доки затребовал. Зачисление безнала не попадает под ст 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації»
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:12
freeze написав: Stringer написав: Scholar написав:
Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка
Да и не только мониторинг )))
Думаю база физлиц, перегонявших от нескольких миллионов гривен, может стоить хороших денег и заинтересовать самых разных людей и самые разные структуры. В целом по стране пока тяжеловато, но вот по отдельному банку, наверное, такое вполне реально организовать жадным сотрудникам.
Ребзя с паяльниками опаснее любых мониторингов
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