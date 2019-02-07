|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:24
Scholar написав:Stringer
Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера
Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9040
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 1278 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:11
Stringer написав: Scholar написав:Stringer
Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера
Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме
Очень странно, что приват на входящий безнал доки затребовал. Зачисление безнала не попадает под ст 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації»
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1203
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:12
freeze написав: Stringer написав: Scholar написав:
Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка
Да и не только мониторинг )))
Думаю база физлиц, перегонявших от нескольких миллионов гривен, может стоить хороших денег и заинтересовать самых разных людей и самые разные структуры. В целом по стране пока тяжеловато, но вот по отдельному банку, наверное, такое вполне реально организовать жадным сотрудникам.
Ребзя с паяльниками опаснее любых мониторингов
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1203
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лют, 2019 05:26
Scholar написав: Stringer написав: Scholar написав:Stringer
Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера
Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме
Очень странно, что приват на входящий безнал доки затребовал. Зачисление безнала не попадает под ст 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації»
Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка
Странным было бы как раз обратное - физлицо перегнало лимоны, а банк отморозился
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9040
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 1278 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:51
Stringer написав:
Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка
безналичное перечисление между своими счетами - нетипичная операция ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
-
J
-
-
- Повідомлень: 4360
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32
|36619
|
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
|
|0
|2549
|
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
|
|0
|5575
|
|