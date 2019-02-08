Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:13

J написав: Stringer написав: Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка

Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка

безналичное перечисление между своими счетами - нетипичная операция ? безналичное перечисление между своими счетами - нетипичная операция ?

Ещё есть операция зачисление денег со счета на доходный сейф и обратно в альфабанке. Туда-сюда бесплатно погонял чуток, вот и нетипичные операции. И оборот с $1000 можно за день сделать огромный. А если $3000, то одного прогона туда сюда уже достаточно для финмона. Тем более это совсем не типично гонять деньги по своим счетам по кругу. А бывает такое, что можно 5 раз передумать, пока до банка доедешь, т. к. туда-сюда бесплатно, и ничего не теряешь