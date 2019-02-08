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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:24

  Scholar написав:Stringer

Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера

Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:11

  Stringer написав:
  Scholar написав:Stringer

Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера

Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме


Очень странно, что приват на входящий безнал доки затребовал. Зачисление безнала не попадает под ст 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації»
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:12

  freeze написав:
  Stringer написав:
  Scholar написав:Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408

Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка


Да и не только мониторинг )))
Думаю база физлиц, перегонявших от нескольких миллионов гривен, может стоить хороших денег и заинтересовать самых разных людей и самые разные структуры. В целом по стране пока тяжеловато, но вот по отдельному банку, наверное, такое вполне реально организовать жадным сотрудникам.



Ребзя с паяльниками опаснее любых мониторингов
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 05:26

  Scholar написав:
  Stringer написав:
  Scholar написав:Stringer

Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера

Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме


Очень странно, что приват на входящий безнал доки затребовал. Зачисление безнала не попадает под ст 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації»

Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка
Странным было бы как раз обратное - физлицо перегнало лимоны, а банк отморозился
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:51

  Stringer написав:Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка

безналичное перечисление между своими счетами - нетипичная операция ?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:13

  J написав:
  Stringer написав:Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка

безналичное перечисление между своими счетами - нетипичная операция ?

Ещё есть операция зачисление денег со счета на доходный сейф и обратно в альфабанке. Туда-сюда бесплатно погонял чуток, вот и нетипичные операции. И оборот с $1000 можно за день сделать огромный. А если $3000, то одного прогона туда сюда уже достаточно для финмона. Тем более это совсем не типично гонять деньги по своим счетам по кругу. А бывает такое, что можно 5 раз передумать, пока до банка доедешь, т. к. туда-сюда бесплатно, и ничего не теряешь
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:40

  freeze написав:
  Stringer написав:
  Scholar написав:Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408

Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка


Да и не только мониторинг )))
Думаю база физлиц, перегонявших от нескольких миллионов гривен, может стоить хороших денег и заинтересовать самых разных людей и самые разные структуры. В целом по стране пока тяжеловато, но вот по отдельному банку, наверное, такое вполне реально организовать жадным сотрудникам.


поверьте, что для среднестатистического свинорыла перегон 4 ляма в мес. весьма посредственная сумма, а за год по оборотам там может выйти и бюджет райцентра
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:02

фін мон в банках по новому (після 7 лютого 2019)

https://minfin.com.ua/2019/02/07/36646091/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:44

  greenozon написав:фін мон в банках по новому (після 7 лютого 2019)

https://minfin.com.ua/2019/02/07/36646091/


То валютний мон. Ще одна годівничка для НБУ і привід для тра*ання банками мозку пересічних свинорилів
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:58

  IMPRINTER написав:поверьте, что для среднестатистического свинорыла перегон 4 ляма в мес. весьма посредственная сумма,


А для этнической группы друзей с Кавказа, специализирующейся на операциях в стиле Робин Гуда, четыре миллиона вполне себе нормальная сумма. Работать с первым встречным - зря время терять.
freeze
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