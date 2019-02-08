Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера
Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме
Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера
Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме
Очень странно, что приват на входящий безнал доки затребовал. Зачисление безнала не попадает под ст 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації»
Scholar написав:Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка
Да и не только мониторинг ))) Думаю база физлиц, перегонявших от нескольких миллионов гривен, может стоить хороших денег и заинтересовать самых разных людей и самые разные структуры. В целом по стране пока тяжеловато, но вот по отдельному банку, наверное, такое вполне реально организовать жадным сотрудникам.
Еще больше запутался, что именно приват мониторил - входящие платежи в сам приват или исходящие на брокера
Ну что там непонятного? Чел отправил с пркокредита на приват платеж, по остальным его сообщениям (последующая отправка в один день 4 миллионов с привата, и радость, что они ушли беспроблемно) понятно, что тот платеж был не на 1 гривну, раз ему пришлось идти в отделение прокредита его подтверждать, а приват затребовал подтверждающие доки при приеме
Очень странно, что приват на входящий безнал доки затребовал. Зачисление безнала не попадает под ст 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації»
Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка Странным было бы как раз обратное - физлицо перегнало лимоны, а банк отморозился
Stringer написав:Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка
безналичное перечисление между своими счетами - нетипичная операция ?
Ещё есть операция зачисление денег со счета на доходный сейф и обратно в альфабанке. Туда-сюда бесплатно погонял чуток, вот и нетипичные операции. И оборот с $1000 можно за день сделать огромный. А если $3000, то одного прогона туда сюда уже достаточно для финмона. Тем более это совсем не типично гонять деньги по своим счетам по кругу. А бывает такое, что можно 5 раз передумать, пока до банка доедешь, т. к. туда-сюда бесплатно, и ничего не теряешь
Scholar написав:Читаю ветку по ОВГЗ, заинтересовало сообщение, что Приват мониторит безналичные поступления на счет со своего же счета в другом банке. Нигде ранее с таким не сталкивался viewtopic.php?p=4574408#p4574408
Ну думаю, суммы в 4 миллиона перечислений ежедневно заинтересуют мониторинг любого банка
Да и не только мониторинг ))) Думаю база физлиц, перегонявших от нескольких миллионов гривен, может стоить хороших денег и заинтересовать самых разных людей и самые разные структуры. В целом по стране пока тяжеловато, но вот по отдельному банку, наверное, такое вполне реально организовать жадным сотрудникам.
поверьте, что для среднестатистического свинорыла перегон 4 ляма в мес. весьма посредственная сумма, а за год по оборотам там может выйти и бюджет райцентра
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