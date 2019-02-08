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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:37

  freeze написав:
  IMPRINTER написав:поверьте, что для среднестатистического свинорыла перегон 4 ляма в мес. весьма посредственная сумма,


А для этнической группы друзей с Кавказа, специализирующейся на операциях в стиле Робин Гуда, четыре миллиона вполне себе нормальная сумма. Работать с первым встречным - зря время терять.


Одним словом, храните деньги на неразрывных депозитах. Никакой кавказ не заберет
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