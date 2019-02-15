Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
НБУ взяв зобов’язання перед МВФ позбутися невластивих йому функцій розслідування в сфері боротьби з відмиванням коштів та зосередитися натомість на нагляді для забезпечення механізмів протидії можливим зловживанням. Причому до кінця січня регулятор мав підготувати відповідну “дорожню карту” за технічної допомоги МВФ. Про це йдеться в Меморандумі з Фондом, підписаному Президентом, прем’єром, міністром фінансів та главою НБУ в рамках чинної 14-місячної програми stand-by на 3,9 млрд дол.
Финансовая разведка в 2018 году мощно взялась за переработку стекающегося к ней компромата. На треть выросло количество дел, проработанных Госфинмониторингом, — до 934. И сразу в 6 раз подскочила сумма заблокированных средств — до 347,4 млрд. грн., сообщила пресс-служба ведомства. Сумма просто громадная, и это все подозрительные деньги. Их арестовывают на счетах, чтобы никуда не делись, и собирается сведения для передачи в правоохранительные органы.
greenozon написав:И сразу в 6 раз подскочила сумма заблокированных средств — до 347,4 млрд. грн., сообщила пресс-служба ведомства. Сумма просто громадная, и это все подозрительные деньги.
Сумма бредовая, неужели корректоры-редакторы УБР не имеют понятия об элементарных вещах. Вообще-то там должно быть 347 млн грн, поскольку годом раньше был блок 51,6 млн грн, как раз в шесть раз, и одно движение мышки по их же ссылке.