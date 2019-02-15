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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:37

  freeze написав:
  IMPRINTER написав:поверьте, что для среднестатистического свинорыла перегон 4 ляма в мес. весьма посредственная сумма,


А для этнической группы друзей с Кавказа, специализирующейся на операциях в стиле Робин Гуда, четыре миллиона вполне себе нормальная сумма. Работать с первым встречным - зря время терять.


Одним словом, храните деньги на неразрывных депозитах. Никакой кавказ не заберет
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:42

  J написав:
  Stringer написав:Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка

безналичное перечисление между своими счетами - нетипичная операция ?

Вполне себе типичная операция - гонять между своими счетами 4 млн....
я бы даже сказал типичная повседневная операция для типичного украинца :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Появилась надежда, что маразма станет поменьше

НБУ взяв зобов’язання перед МВФ позбутися невластивих йому функцій розслідування в сфері боротьби з відмиванням коштів та зосередитися натомість на нагляді для забезпечення механізмів протидії можливим зловживанням. Причому до кінця січня регулятор мав підготувати відповідну “дорожню карту” за технічної допомоги МВФ. Про це йдеться в Меморандумі з Фондом, підписаному Президентом, прем’єром, міністром фінансів та главою НБУ в рамках чинної 14-місячної програми stand-by на 3,9 млрд дол.

http://финбаланс.ком.юа/news/Finmonito ... h-funktsiy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

О, владельцы банков пожаловались в вашингтонский обком на нбу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:05

Финансовая разведка в 2018 году мощно взялась за переработку стекающегося к ней компромата.
На треть выросло количество дел, проработанных Госфинмониторингом, — до 934.
И сразу в 6 раз подскочила сумма заблокированных средств — до 347,4 млрд. грн., сообщила пресс-служба ведомства.
Сумма просто громадная, и это все подозрительные деньги.
Их арестовывают на счетах, чтобы никуда не делись, и собирается сведения для передачи в правоохранительные органы.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... eh-3879630


Отказался отвечать или не смог доказать происхождения средств и легальность своей проводки — ты уже под подозрением с заблокированным счетом. О чем тут же информируется финразведка и Нацбанк.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:41

  greenozon написав:И сразу в 6 раз подскочила сумма заблокированных средств — до 347,4 млрд. грн., сообщила пресс-служба ведомства.
Сумма просто громадная, и это все подозрительные деньги.


Сумма бредовая, неужели корректоры-редакторы УБР не имеют понятия об элементарных вещах.
Вообще-то там должно быть 347 млн грн, поскольку годом раньше был блок 51,6 млн грн, как раз в шесть раз, и одно движение мышки по их же ссылке.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:48

freeze

да там статья ни о чем ... для особо впечатлительных оленей, покупающихся на заголовки ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:57

Когда и кто может заблокировать карточный счет
Верховный суд разъяснил действия банка, который заблокировал карточный счет истца
В установленных случаях банк может приостановить операции по счету только на два дня. Об этом сказано в разъяснениях Верховный суд Украины, сообщает ЮРЛИГА.

Суть дела: банк заблокировал карточный счет истца. Ему сообщили, что это стало следствием совершения мошеннических действий с карты. Истец обжаловал такие действия банка, указав, что тот не предоставил доказательств такого подозрения, а также несмотря на многочисленные просьбы не разблокировал счет.

Местный и апелляционный суды исковые требования удовлетворили и обязали разблокировать счет.

Коллегия судей Гражданского суда ВС согласилась с таким выводом.

В соответствии со ст. 1074 Гражданского кодекса, права клиента на распоряжение денежными средствами могут быть ограничены исключительно по решению суда или в иных случаях, в частности, установленных Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Однако в соответствии с этим Законом банк может приостановить осуществление финансовых операций по счету только на два дня. Принять решение о блокировке счета до пяти дней может Госфинмониторинг, о чем обязан сообщить в правоохранительные органы.

Верховный суд указал, что банк не предоставил достаточных доказательств совершения мошеннических действий истцом, а также нарушил сроки, на которые разрешается приостановление финансовых операций.

Соответствующее постановление по делу № 235/5583/16-ц Верховный суд принял 30 января 2019 года.

https://finance.liga.net/bank/novosti/kogda-i-kto-mojet-zablokirovat-kartochnyy-schet
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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