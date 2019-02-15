Верховный суд разъяснил действия банка, который заблокировал карточный счет истца

В установленных случаях банк может приостановить операции по счету только на два дня. Об этом сказано в разъяснениях Верховный суд Украины, сообщает ЮРЛИГА.



Суть дела: банк заблокировал карточный счет истца. Ему сообщили, что это стало следствием совершения мошеннических действий с карты. Истец обжаловал такие действия банка, указав, что тот не предоставил доказательств такого подозрения, а также несмотря на многочисленные просьбы не разблокировал счет.



Местный и апелляционный суды исковые требования удовлетворили и обязали разблокировать счет.



Коллегия судей Гражданского суда ВС согласилась с таким выводом.



В соответствии со ст. 1074 Гражданского кодекса, права клиента на распоряжение денежными средствами могут быть ограничены исключительно по решению суда или в иных случаях, в частности, установленных Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".



Однако в соответствии с этим Законом банк может приостановить осуществление финансовых операций по счету только на два дня. Принять решение о блокировке счета до пяти дней может Госфинмониторинг, о чем обязан сообщить в правоохранительные органы.



Верховный суд указал, что банк не предоставил достаточных доказательств совершения мошеннических действий истцом, а также нарушил сроки, на которые разрешается приостановление финансовых операций.



Соответствующее постановление по делу № 235/5583/16-ц Верховный суд принял 30 января 2019 года.