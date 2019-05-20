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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:14
Scholar написав: Stringer написав:
В альфе стали заставлять писать заявы откуда деньги, если снимаешь наличкой более 50 тыщ, которые пришли в альфу по безналу
И что им подходит? Деподоки - ок?
Любые объяснения даже без документов, они в отделениях ещё сами не разобрались, что от них требует мониторинг и зачем
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