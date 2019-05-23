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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:48
И шо там цикавого? Общеизвестная информация - до 15000 грн без идентификации и до 150000 с паспортом. Или вы думали, что все переводы п2п до 15000 максимум за операцию ограничены по чьей либо прихоти?
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