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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:48

  greenozon написав:Оф. Представник Альфа банку виклала цікаву інформацію


viewtopic.php?p=4673083#p4673083

И шо там цикавого? Общеизвестная информация - до 15000 грн без идентификации и до 150000 с паспортом. Или вы думали, что все переводы п2п до 15000 максимум за операцию ограничены по чьей либо прихоти?
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