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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:48

  greenozon написав:Оф. Представник Альфа банку виклала цікаву інформацію


viewtopic.php?p=4673083#p4673083

И шо там цикавого? Общеизвестная информация - до 15000 грн без идентификации и до 150000 с паспортом. Или вы думали, что все переводы п2п до 15000 максимум за операцию ограничены по чьей либо прихоти?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 23:09

З 3 червня в силу вступлять зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками України, внесені Постановою Національного банку № 62. Згідно з цією постановою, банки повинні ретельно перевіряти своїх клієнтів і вивчати їх діяльність, щоб запобігти відмиванню грошей і фіктивним фінансовим операціям.

Тому для суб'єктів господарювання при знятті готівки в банку можуть попросити документ, який би підтверджував необхідність такої операції, наприклад, закупівельний акт, відомість, кредитний договір, договір поставки, транспортування, зберігання тощо, на підставі яких проводяться готівкові розрахунки. Зловживати цією можливістю банки не зможуть, але якщо помітять підозрілу діяльність суб'єкта господарювання, то цілком можуть попросити вищезгадані документи.

Нагадаємо, що суб'єктами господарювання можуть бути різні підприємства, спілки, асоціації, підприємці та всі, хто здійснює будь-яку діяльність і отримує від цього прибуток.
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