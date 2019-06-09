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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 60616263>
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:48

  greenozon написав:Оф. Представник Альфа банку виклала цікаву інформацію


viewtopic.php?p=4673083#p4673083

И шо там цикавого? Общеизвестная информация - до 15000 грн без идентификации и до 150000 с паспортом. Или вы думали, что все переводы п2п до 15000 максимум за операцию ограничены по чьей либо прихоти?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 23:09

З 3 червня в силу вступлять зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками України, внесені Постановою Національного банку № 62. Згідно з цією постановою, банки повинні ретельно перевіряти своїх клієнтів і вивчати їх діяльність, щоб запобігти відмиванню грошей і фіктивним фінансовим операціям.

Тому для суб'єктів господарювання при знятті готівки в банку можуть попросити документ, який би підтверджував необхідність такої операції, наприклад, закупівельний акт, відомість, кредитний договір, договір поставки, транспортування, зберігання тощо, на підставі яких проводяться готівкові розрахунки. Зловживати цією можливістю банки не зможуть, але якщо помітять підозрілу діяльність суб'єкта господарювання, то цілком можуть попросити вищезгадані документи.

Нагадаємо, що суб'єктами господарювання можуть бути різні підприємства, спілки, асоціації, підприємці та всі, хто здійснює будь-яку діяльність і отримує від цього прибуток.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 05:30

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ну, Конкорд с 50к и выше будет запрашивать доки. Сообщили в своём канале Телеграм.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 05:32

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  greenozon написав:Тому для суб'єктів господарювання

А физлицо (которое не ФОП), разместившее депозит для личных нужд -- эт суб'єкт?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 08:29

  clientage написав:
  greenozon написав:Тому для суб'єктів господарювання

А физлицо (которое не ФОП), разместившее депозит для личных нужд -- эт суб'єкт?


Гсоподарський кодекс України

Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання
1. Суб’єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства.

Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання
1. Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання
1. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 11:58

  clientage написав:
  greenozon написав:Тому для суб'єктів господарювання

А физлицо (которое не ФОП), разместившее депозит для личных нужд -- эт суб'єкт?

Для неадекватных, юридически безграмотных и отмороженных начальников финмона банка - вполне возможно ;-)
В разной степени вменяемости такие начальники в конкорде, форварде, авале, эксимбанке, прокредите, альфе, моне и привате
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 12:04

  Stringer написав:
  clientage написав:
  greenozon написав:Тому для суб'єктів господарювання

А физлицо (которое не ФОП), разместившее депозит для личных нужд -- эт суб'єкт?

Для неадекватных, юридически безграмотных и отмороженных начальников финмона банка - вполне возможно ;-)
В разной степени вменяемости такие начальники в конкорде, форварде, авале, эксимбанке, прокредите, альфе, моне и привате

ну мож этих начей со временем таки попустит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 18:24

Когда у нас уже займутся высшими чиновниками,начиная с президента,и их сумнiвними финансовыми операциями?Никогда,наверное.Вообщем,всё зависит от места в иерархии...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:54

  Scotch написав:Когда у нас уже займутся высшими чиновниками,начиная с президента,и их сумнiвними финансовыми операциями?Никогда,наверное.Вообщем,всё зависит от места в иерархии...

Чекаєм ...від нашого Слуги. :)
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:54

не зовсім про фінмон, а про граничні суми розрахунків і обмеження

http://финбаланс.ком.юа/news/chi-di-ob ... z-terminal
+50грн !
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greenozon
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