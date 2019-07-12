угуу
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 чер, 2019 17:23
угуу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 13 лип, 2019 15:12
Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация?
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