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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:23

  greenozon написав:не зовсім про фінмон, а про граничні суми розрахунків і обмеження

http://финбаланс.ком.юа/news/chi-di-obmezhennya-sumi-rozrakhunku-hotivkoyu-u-razi-oplati-platizhnoyu-kartkoyu-cherez-terminal

угуу
http://finbalance.com.ua//news/chi-di-obmezhennya-sumi-rozrakhunku-hotivkoyu-u-razi-oplati-platizhnoyu-kartkoyu-cherez-terminal
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:12

Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация? :|
Scotch
 
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