Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 чер, 2019 17:23
greenozon написав:
не зовсім про фінмон, а про граничні суми розрахунків і обмеження
http://финбаланс.ком.юа/news/chi-di-obmezhennya-sumi-rozrakhunku-hotivkoyu-u-razi-oplati-platizhnoyu-kartkoyu-cherez-terminal
угуу
http://finbalance.com.ua//news/chi-di-obmezhennya-sumi-rozrakhunku-hotivkoyu-u-razi-oplati-platizhnoyu-kartkoyu-cherez-terminal
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 13 лип, 2019 15:12
Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация?
Scotch
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Додано: Сер 24 лип, 2019 08:15
Scotch написав:
Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/print
тут все есть
VetalUA
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:28
Scotch написав:
Вот,интересно,сумма финмонитринга увеличилась до 300 тыс гривен.А вроде бы всё осталось по-прежнему,мониторят от 150 тыс.У кого есть по этому поводу какая-то информация?
А кто Вам сказал, что она увеличилась до 300 тыс.грн.
Это только проект закона и когда он будет принят никто не знает. Пока 150.
coulthard
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Додано: Чет 26 вер, 2019 11:24
Повышается до 400к лимит финмона, сокращается количество признаков
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtr ... hodiv-1824
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