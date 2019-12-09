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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Крашенниникова из а банка вырывается вперёд :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:29

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов».

Чем дополнили законопроект
При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены:

процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства;
ограничением максимального размера штрафа за грубейшие нарушения для финансовых учреждений;
возможностью обжалования решения о наложении штрафов к исполнению такого решения;
изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц, связанных с терроризмом (перечень будет меняться на основании решения суда);
а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.
Что даст воплощение норм закона
Переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов.
Ввозможность использования результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финмониторинга.
Увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (из 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с 17 до 4.
– операции с наличными (любые зачисления, переводы)

– операции политически значимых лиц и их окружения

– переводы за границу

– операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF.

Создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения.
Сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетность о финансовых операциях.
Усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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