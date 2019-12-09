Додано: Пон 30 гру, 2019 16:29

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов».



Чем дополнили законопроект

При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены:



процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства;

ограничением максимального размера штрафа за грубейшие нарушения для финансовых учреждений;

возможностью обжалования решения о наложении штрафов к исполнению такого решения;

изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц, связанных с терроризмом (перечень будет меняться на основании решения суда);

а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.

Что даст воплощение норм закона

Переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов.

Ввозможность использования результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финмониторинга.

Увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (из 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с 17 до 4.

– операции с наличными (любые зачисления, переводы)



– операции политически значимых лиц и их окружения



– переводы за границу



– операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF.



Создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения.

Сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетность о финансовых операциях.

Усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.