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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Крашенниникова из а банка вырывается вперёд :mrgreen:
А-Банк
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:29

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов».

Чем дополнили законопроект
При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены:

процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства;
ограничением максимального размера штрафа за грубейшие нарушения для финансовых учреждений;
возможностью обжалования решения о наложении штрафов к исполнению такого решения;
изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц, связанных с терроризмом (перечень будет меняться на основании решения суда);
а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.
Что даст воплощение норм закона
Переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов.
Ввозможность использования результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финмониторинга.
Увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (из 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с 17 до 4.
– операции с наличными (любые зачисления, переводы)

– операции политически значимых лиц и их окружения

– переводы за границу

– операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF.

Создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения.
Сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетность о финансовых операциях.
Усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:56

Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:02

  J написав:Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.

Підозрюю що фінмону банок буде пофіг цей Закон.
Аполлонич в СоСо як кошмарив від 50000 так і буде. :(
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:34

  J написав:Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.


Нарешті нарвані банки отримають гідний відпул від закону
:D
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:34

За что банки будут блокировать счета [Разбор нового закона]


Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей.

В этом видео мы обсудим:

    Новый “антиотмывочный” закон
    Какие операции будут контролировать?
    Что делать, если счет заблокировали?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:13

Якщо грошенята заблокували потрібно чинити шкандаль.
Як чинити шкандаль - це до .....ZZZZZZZZ. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:45

Тоесть если я правильно понял то в случае если заблокировали счет то нужно просто подождать 9 дней и его разблокируют?
Loafer
 
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