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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:17

  Kripo написав:Такой вопрос возник, при покупки недвижимости, если оплата не через перечисление на счёт а схема «долевого участия», хотят прям наличку в офис, но сделка же будет все равно государству видна, финмониторинг не может ли наглянуть потом?



Скорее потом может нагрянуть какой-то приду рковатый Гетманцев с нулевой декларацией. :roll: Финмониторинг вряд ли, не совсем его функция в этом случае будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:42

  freeze написав:
  Kripo написав:Такой вопрос возник, при покупки недвижимости, если оплата не через перечисление на счёт а схема «долевого участия», хотят прям наличку в офис, но сделка же будет все равно государству видна, финмониторинг не может ли наглянуть потом?



Скорее потом может нагрянуть какой-то приду рковатый Гетманцев с нулевой декларацией. :roll: Финмониторинг вряд ли, не совсем его функция в этом случае будет.


Нотариусы же тоже финмону стучат, хз зачем и как это работает
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:37

  J написав:Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування,
тобто з 28 квітня 2020 року.
а разве всё это еще не отменили из-за карантина :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:33

  flysoulfly написав:
  J написав:Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування,
тобто з 28 квітня 2020 року.
а разве всё это еще не отменили из-за карантина :mrgreen:

Что это? Законодательство?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:16

Пару месяцев назад, читал что в моно, заблочили перевод в 15 тыс.грн. про какие 400 штук вообще идёт речь )))
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