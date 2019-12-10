Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Kripo написав:Такой вопрос возник, при покупки недвижимости, если оплата не через перечисление на счёт а схема «долевого участия», хотят прям наличку в офис, но сделка же будет все равно государству видна, финмониторинг не может ли наглянуть потом?
Скорее потом может нагрянуть какой-то приду рковатый Гетманцев с нулевой декларацией. Финмониторинг вряд ли, не совсем его функция в этом случае будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Kripo написав:Такой вопрос возник, при покупки недвижимости, если оплата не через перечисление на счёт а схема «долевого участия», хотят прям наличку в офис, но сделка же будет все равно государству видна, финмониторинг не может ли наглянуть потом?
Скорее потом может нагрянуть какой-то приду рковатый Гетманцев с нулевой декларацией. Финмониторинг вряд ли, не совсем его функция в этом случае будет.
Нотариусы же тоже финмону стучат, хз зачем и как это работает