Додано: Нед 17 тра, 2020 12:18

Stringer написав: RAMZES написав: Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита? Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.

И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

Стаття 20. Порогові фінансові операції



1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень ... ... або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції... ..., за наявності однієї або більше таких ознак:

...

фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

18. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:

...

5) переказу коштів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, робіт, послуг, погашення заборгованості за кредитом за умови, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції переказу коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;



И да и нет.Вы правы в том, что в каждом банке финмон может работать более жестко, чем того непосредственно требует законодательство, в частности ссылаясь на оговорки там типа "у разі виявлення підозр", "незвично великі операції" и т п.Ограничение в 400 000 однозначно есть в случае, если средства внесены наличными:Т.е. любое внесение наличных, в том числе и на депозит, на сумму от 400к.В случае же перевода по СЭП, учитывая, что перевод будет только на счет уже идентифицированного клиента, и все данные об отправителе согласно ст 14 и так есть, действительно ничего не нужно. За исключением случаев, если сам банк по каким-то своим критериям не отнесет клиента к рисковым, или не расценит операцию подозрительной (закон не регламентирует четко ни то, ни другое, как и не уточняет, что относится к "необычно крупной операции". Касательно же источников происхождения средств, в разделе терминолоогии очень размыто указано "у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями" - при этом толком не указано, что считается необходимостью.Кстати, ранее кто-то упоминал, якобы платежи по кредитам не подпадают под ограничения. Не совсем так:Т.е. не требуют идентификации по сути только подобные операции, если сумма меньше 30 000 грн. Потому логичным выглядит лимит в 30 000 даже на погашение кредиток, если это производится через р2р (т.е. нет возможности идентифицировать отправителя)