Додано: Вів 19 тра, 2020 17:35

clientage



я должен им обосновывать не целесообразность операций, а законность ...

я обосновываю, что экономической цели в этом нет и быть не моджет - я с вами полностью согласен. НО кто сказал, что должна быть именно экономичекая цель в банковских операциях? Любая законная цель. Успакаиваю нервы по рекомендации врача (медицинская). Провожу научные исследования в работе платежных систем (научно-исследовательская). Обучаю маму-пенсионера основам финансовой грамотности (социальная). Это абсолюбно законные цели. Даже тупо бесцельно - это тоже законно.

Цель операций - реальзация моего конституционного права на распоряжение собственным имуеством и всё.



А какая экономическая цель в депозите под 0,2% годовых минус налог? Никакой. Значит уже что-то неладное в факте размещения депо - мне, например, никто не сможет доказать целесообразность такого действия и его логику.



Человек доказывает законность своих действий. Логика операций и ее экономический смысл - это критерий по которому финмон моджет этой операцией заинтересоваться и спросить шо это было. А в своем ответе я должен апелировать к законности операции, а не к тому логична она или нелогина в понимании сотрудника отдела финмона, котрый судит по себе или по среднестатистическому оленю ... кому и кобыла невеста, как говорится ... если я делаю законные операции и предоставляю документы подтверждающие жэто - логика их проведения - не их вопрос. Их вопрос определить связаны они с отмыванием денег и финансированием терроризма или нет.



как может мясоед обосновать вегетарианцу, что мясо вкусное, если он его априори считает убийцей? как может лицо гомосексуальной ориентацией объянить о прелестях анального секса лицу гетеросексуальной оринтации, а тем более гомофобу? ... так и эти финмоновцы - сделали для себы стандарты по себе - а то что существует еще миллион абсолютно законных направлений пользования своими деньгами - это им нелогично. А мы тут все лица нетрадиционной финансовой ориентации и, естественно, все эти свинофобы нас не понимают нарушая наши права финменшинств. Все на свинопрайд !

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