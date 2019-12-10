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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:25
Faceless написав: Stringer написав:
При совершении п2п платежа в иб у банка есть точная информация - фио, паспортные данные и инн, о том кто эти операции инициирует
В том то и дело, что у него нет этой информации по карте отправителя, если это карта другого банка. Инициатор не равно отправитель, потому в таком случае отправитель для банка - не идентифицирован.
Stringer написав:
Так же у банка есть данные карт
Вот это, в случае, если перевод с карту другого банка - все, что есть. И именно поэтому используется лимит в 30 000, которого достаточно для проведения операций, если вы располагаете только этими данными
Вы подходите слишком формально. Есть буква, и есть дух закона. Пдд написаны для предотвращения аварий, а не для того, чтобы гаишники караулили под знаком 40 в кустах нарушителей... хотя они так и делали
НБУ будет наказывать банки за несоблюдения этого закона, и его чиновники уже неоднократно заявили, за что конкретно будут наказания, даже больше, за последние три года они явно продемонстрировали за что и как они наказывают. НБУ ратует за безналичные операции, потому что их легко проверить. Любую операцию сделанную конкретным лицом с конкретными данными легко проверить, по номеру карты легко установить владельца, и даже если у вас нет карт, операции инициированы в иб конкретным клиентом. По духу закона этого уже достаточно, чтобы найти террориста отмывающего деньги.
Но когда есть точно известный плательщик в иб, да ещё номера карт...
не, они могу ввести ограничения на что угодно, без всякого закона - это их право.
Просто это глупо
И кстати, уже давно работает практика, когда без всяких лимитов банки запрашивают у своего клиента информацию - с каких карт и почему он делает переводы, и все это работает.
Правда никто ещё не додумался запрашивать обоснование экономической целесообразности при погашении кредиток
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:37
Stringer написав:
Правда никто ещё не додумался запрашивать обоснование экономической целесообразности при погашении кредиток
еще и как запрашивали
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:54
Stringer написав:
Вы подходите слишком формально. Есть буква, и есть дух закона. Пдд написаны для предотвращения аварий, а не для того, чтобы гаишники караулили под знаком 40 в кустах нарушителей... хотя они так и делали
НБУ будет наказывать банки за несоблюдения этого закона, и его чиновники уже неоднократно заявили, за что конкретно будут наказания, даже больше, за последние три года они явно продемонстрировали за что и как они наказывают. НБУ ратует за безналичные операции, потому что их легко проверить. Любую операцию сделанную конкретным лицом с конкретными данными легко проверить, по номеру карты легко установить владельца, и даже если у вас нет карт, операции инициированы в иб конкретным клиентом. По духу закона этого уже достаточно, чтобы найти террориста отмывающего деньги.
Но когда есть точно известный плательщик в иб, да ещё номера карт...
не, они могу ввести ограничения на что угодно, без всякого закона - это их право.
Просто это глупо
И кстати, уже давно работает практика, когда без всяких лимитов банки запрашивают у своего клиента информацию - с каких карт и почему он делает переводы, и все это работает.
Правда никто ещё не додумался запрашивать обоснование экономической целесообразности при погашении кредиток
К сожалению не только я подхожу очень формально. Вы здраво размышляете о духе закона, но увы, это не про нашу правовую систему. При большом желании, действительно, любую карточную транзакцию можно отследить, кто, откуда и куда, правда, куда сложнее чем платеж по реквизитам, придется делать запросы в банки. Ну так потому и сделали соответствующие пороги. И да, может это очень формальный подход, но в случае р2р - нет строгих оснований приравнять инициатора к плательщику, а соответственно мы смотрим на операцию, как на обычный р2р платеж, о котором известен только номер карты (а в ряде случаев и он неизвестен, а только токен карты) - вот потому есть основания использовать лимит в 30к, о котором я выше писал. И это не только мое мнение, а и знакомых мне банковских юристов.
Тот же ТАС не так давно хорошо вжарили по финмону, не удивлен, что они не хотят лишний раз рисковать
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Faceless
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:06
Faceless
большинство банков не устраивает объяснения сам себе переводил !!!
к примеру у вас есть 50 к ... вы их перевели 100 раз самому себе туда и обратно, т.е. у вас получилсмя оборот 5 млн. по входу и 5 млн. по выходу ... приложены платежки по которым видно, что это одна и таже сума ходила туда взад. Им на это НАСРАТЬ !
Устраивает только доки о доходах равные обороту по счету ! на 5 миллионов ... любой вход на счет из вне они воспринимают как новые деньги и требуют предоставить справку о зарплате, вступления в наследство, выигрыш в лотерею и прочие документы, свидетельтствующие о первичных источниках доходов. Если их нет - разрыв стосунков.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:12
IMPRINTER написав:Faceless
большинство банков не устраивает объяснения сам себе переводил !!!
к примеру у вас есть 50 к ... вы их перевели 100 раз самому себе туда и обратно, т.е. у вас получилсмя оборот 5 млн. по входу и 5 млн. по выходу ... приложены платежки по которым видно, что это одна и таже сума ходила туда взад. Им на это НАСРАТЬ !
Устраивает только доки о доходах равные обороту по счету ! на 5 миллионов ... любой вход на счет из вне они воспринимают как новые деньги и требуют предоставить справку о зарплате, вступления в наследство, выигрыш в лотерею и прочие документы, свидетельтствующие о первичных источниках доходов. Если их нет - разрыв стосунков.
ну еще нуна обосновать финансовую целесообразность этих оборотов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:35
clientage
я должен им обосновывать не целесообразность операций, а законность ...
я обосновываю, что экономической цели в этом нет и быть не моджет - я с вами полностью согласен. НО кто сказал, что должна быть именно экономичекая цель в банковских операциях? Любая законная цель. Успакаиваю нервы по рекомендации врача (медицинская). Провожу научные исследования в работе платежных систем (научно-исследовательская). Обучаю маму-пенсионера основам финансовой грамотности (социальная). Это абсолюбно законные цели. Даже тупо бесцельно - это тоже законно.
Цель операций - реальзация моего конституционного права на распоряжение собственным имуеством и всё.
А какая экономическая цель в депозите под 0,2% годовых минус налог? Никакой. Значит уже что-то неладное в факте размещения депо - мне, например, никто не сможет доказать целесообразность такого действия и его логику.
Человек доказывает законность своих действий. Логика операций и ее экономический смысл - это критерий по которому финмон моджет этой операцией заинтересоваться и спросить шо это было. А в своем ответе я должен апелировать к законности операции, а не к тому логична она или нелогина в понимании сотрудника отдела финмона, котрый судит по себе или по среднестатистическому оленю ... кому и кобыла невеста, как говорится ... если я делаю законные операции и предоставляю документы подтверждающие жэто - логика их проведения - не их вопрос. Их вопрос определить связаны они с отмыванием денег и финансированием терроризма или нет.
как может мясоед обосновать вегетарианцу, что мясо вкусное, если он его априори считает убийцей? как может лицо гомосексуальной ориентацией объянить о прелестях анального секса лицу гетеросексуальной оринтации, а тем более гомофобу? ... так и эти финмоновцы - сделали для себы стандарты по себе - а то что существует еще миллион абсолютно законных направлений пользования своими деньгами - это им нелогично. А мы тут все лица нетрадиционной финансовой ориентации и, естественно, все эти свинофобы нас не понимают нарушая наши права финменшинств. Все на свинопрайд !
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:07
Похоже Импри готов написать Манифест общества ЛНФО (лиц нетрадиционной финансовой ориентации)
IMPRINTER написав:
А какая экономическая цель в депозите под 0,2% годовых минус налог? Никакой. Значит уже что-то неладное в факте размещения депо - мне, например, никто не сможет доказать целесообразность такого действия и его логику.
Думаю, сохранение и хорошая ликвидность средств, т.к. это дешевле и доступнее, чем размещение в ячейке с абонкой мин 3000грн/год и надежнее, чем "під грушею", мабуть
А финмону нужно ото "обоснование" чиста потрындеть, потому как вставить в отчет фразу "клиент имеет право на свободное распоряжение собственными средствами" у него рука не подымается
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:11
clientage написав:
сохранение и хорошая ликвидность средств, т.к. это дешевле и доступнее, чем размещение в ячейке с абонкой мин 3000грн/год и надежнее, чем "під грушею", мабуть
не убедили.
я бы выгнал за такое объяснение.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:23
IMPRINTER написав: clientage написав:
сохранение и хорошая ликвидность средств, т.к. это дешевле и доступнее, чем размещение в ячейке с абонкой мин 3000грн/год и надежнее, чем "під грушею", мабуть
не убедили.
я бы выгнал за такое объяснение.
а могли и растрелять
... делайте хоть что-нибудь!
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