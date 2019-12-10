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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:19

  Faceless написав:
  Stringer написав:Вы подходите слишком формально. Есть буква, и есть дух закона. Пдд написаны для предотвращения аварий, а не для того, чтобы гаишники караулили под знаком 40 в кустах нарушителей... хотя они так и делали
НБУ будет наказывать банки за несоблюдения этого закона, и его чиновники уже неоднократно заявили, за что конкретно будут наказания, даже больше, за последние три года они явно продемонстрировали за что и как они наказывают. НБУ ратует за безналичные операции, потому что их легко проверить. Любую операцию сделанную конкретным лицом с конкретными данными легко проверить, по номеру карты легко установить владельца, и даже если у вас нет карт, операции инициированы в иб конкретным клиентом. По духу закона этого уже достаточно, чтобы найти террориста отмывающего деньги.
Но когда есть точно известный плательщик в иб, да ещё номера карт...
не, они могу ввести ограничения на что угодно, без всякого закона - это их право.
Просто это глупо
И кстати, уже давно работает практика, когда без всяких лимитов банки запрашивают у своего клиента информацию - с каких карт и почему он делает переводы, и все это работает.
Правда никто ещё не додумался запрашивать обоснование экономической целесообразности при погашении кредиток

К сожалению не только я подхожу очень формально. Вы здраво размышляете о духе закона, но увы, это не про нашу правовую систему. При большом желании, действительно, любую карточную транзакцию можно отследить, кто, откуда и куда, правда, куда сложнее чем платеж по реквизитам, придется делать запросы в банки. Ну так потому и сделали соответствующие пороги. И да, может это очень формальный подход, но в случае р2р - нет строгих оснований приравнять инициатора к плательщику, а соответственно мы смотрим на операцию, как на обычный р2р платеж, о котором известен только номер карты (а в ряде случаев и он неизвестен, а только токен карты) - вот потому есть основания использовать лимит в 30к, о котором я выше писал. И это не только мое мнение, а и знакомых мне банковских юристов.
Тот же ТАС не так давно хорошо вжарили по финмону, не удивлен, что они не хотят лишний раз рисковать

Если не ошибаюсь тас вжарили на обналичке сотни миллионов.
Ещё ни один банк не наказывали за п2п переводы. Нет ни малейшего повода закручивать именно эти платежи. Да понятно, где два юриста, там три мнения... но то, что делают тазик и конкорд, это даже не дуть на воду, а назло маме отморозить уши.
Все новые изменения в закон позитивные - подняли порог одного перевода с 15000 до 30000, обязательный финмон от 400000, убрали 10 пунктов о том, какие операции подозрительные, оставили лишь 4. Для нас простых смертных вообще один пункт - обязали отслеживать лишь операции с наличкой от 400.
А эти идиоты вводят ограничения на безналичные переводы...
Stringer
 
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