Додано: Сер 20 тра, 2020 23:24

clientage написав: Похоже Импри готов написать Манифест общества ЛНФО (лиц нетрадиционной финансовой ориентации)

Похоже Импри готов написать Манифест общества ЛНФО (лиц нетрадиционной финансовой ориентации)

На самом деле, сказанное им к ориентации отношения не имеет никакого. Оно имеет отношение только к принципам свободного мира, всё более и более почивающего в последнее время. Согласно этим принципам, никто вообще не обязан объяснять никакому мимокрокодилу цели и мотивы своих действий, если при этом не нарушается закон. Причём нарушение закона должно быть зафиксировано, аргументировано и доказано в независимом суде с соблюдением всех кодексов и процедур. И доказана должна быть именно незаконность, и именно органами обвинения, а не наоборот - доказывание законности самим гражданином. До вынесения решения о незаконности судом допускаются ограничения некоторых прав и свобод (например, той же свободой распоряжения имущества), но только с целью обеспечения дальнейшего исполнения судебного решения, или предотвращения дальнейших нарушений закона, и не более чем на определенный срок.Применительно к финансовому мониторингу это означает, что службы мониторинга должны иметь возможность приостанавливать операции, которые они считают подозрительными, и запрашивать первичные документы и пояснения, но если их эти пояснения не удовлетворяют, или клиент такие пояснения вообще предоставлять отказывается, то единственное, на что у них должно быть право - это на передачу дела в правоохранительные органы, которые обязаны расследовать наличие состава преступления, и либо выдвинуть обвинение, либо закрыть дело, а банк, в последнем случае - завершить приостановленную операцию. Поскольку дело это, в любом случае, не быстрое, большинство клиентов предпочтут всё же предоставить необходимые документы и пояснения.Так это должно работать, на этом построена современная цивилизация. Мне думается, рано или поздно, общество начнёт отвечать на такое закручивание гаек. Просто пока это касается очень незначительной части населения (во всем мире), но они ведь явно не собираются останавливаться.