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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 тра, 2020 09:19
Faceless написав: Stringer написав:
Вы подходите слишком формально. Есть буква, и есть дух закона. Пдд написаны для предотвращения аварий, а не для того, чтобы гаишники караулили под знаком 40 в кустах нарушителей... хотя они так и делали
НБУ будет наказывать банки за несоблюдения этого закона, и его чиновники уже неоднократно заявили, за что конкретно будут наказания, даже больше, за последние три года они явно продемонстрировали за что и как они наказывают. НБУ ратует за безналичные операции, потому что их легко проверить. Любую операцию сделанную конкретным лицом с конкретными данными легко проверить, по номеру карты легко установить владельца, и даже если у вас нет карт, операции инициированы в иб конкретным клиентом. По духу закона этого уже достаточно, чтобы найти террориста отмывающего деньги.
Но когда есть точно известный плательщик в иб, да ещё номера карт...
не, они могу ввести ограничения на что угодно, без всякого закона - это их право.
Просто это глупо
И кстати, уже давно работает практика, когда без всяких лимитов банки запрашивают у своего клиента информацию - с каких карт и почему он делает переводы, и все это работает.
Правда никто ещё не додумался запрашивать обоснование экономической целесообразности при погашении кредиток
К сожалению не только я подхожу очень формально. Вы здраво размышляете о духе закона, но увы, это не про нашу правовую систему. При большом желании, действительно, любую карточную транзакцию можно отследить, кто, откуда и куда, правда, куда сложнее чем платеж по реквизитам, придется делать запросы в банки. Ну так потому и сделали соответствующие пороги. И да, может это очень формальный подход, но в случае р2р - нет строгих оснований приравнять инициатора к плательщику, а соответственно мы смотрим на операцию, как на обычный р2р платеж, о котором известен только номер карты (а в ряде случаев и он неизвестен, а только токен карты) - вот потому есть основания использовать лимит в 30к, о котором я выше писал. И это не только мое мнение, а и знакомых мне банковских юристов.
Тот же ТАС не так давно хорошо вжарили по финмону, не удивлен, что они не хотят лишний раз рисковать
Если не ошибаюсь тас вжарили на обналичке сотни миллионов.
Ещё ни один банк не наказывали за п2п переводы. Нет ни малейшего повода закручивать именно эти платежи. Да понятно, где два юриста, там три мнения... но то, что делают тазик и конкорд, это даже не дуть на воду, а назло маме отморозить уши.
Все новые изменения в закон позитивные - подняли порог одного перевода с 15000 до 30000, обязательный финмон от 400000, убрали 10 пунктов о том, какие операции подозрительные, оставили лишь 4. Для нас простых смертных вообще один пункт - обязали отслеживать лишь операции с наличкой от 400.
А эти идиоты вводят ограничения на безналичные переводы...
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:24
clientage написав:
Похоже Импри готов написать Манифест общества ЛНФО (лиц нетрадиционной финансовой ориентации)
На самом деле, сказанное им к ориентации отношения не имеет никакого. Оно имеет отношение только к принципам свободного мира, всё более и более почивающего в последнее время. Согласно этим принципам, никто вообще не обязан объяснять никакому мимокрокодилу цели и мотивы своих действий, если при этом не нарушается закон. Причём нарушение закона должно быть зафиксировано, аргументировано и доказано в независимом суде с соблюдением всех кодексов и процедур. И доказана должна быть именно незаконность, и именно органами обвинения, а не наоборот - доказывание законности самим гражданином. До вынесения решения о незаконности судом допускаются ограничения некоторых прав и свобод (например, той же свободой распоряжения имущества), но только с целью обеспечения дальнейшего исполнения судебного решения, или предотвращения дальнейших нарушений закона, и не более чем на определенный срок.
Применительно к финансовому мониторингу это означает, что службы мониторинга должны иметь возможность приостанавливать операции, которые они считают подозрительными, и запрашивать первичные документы и пояснения, но если их эти пояснения не удовлетворяют, или клиент такие пояснения вообще предоставлять отказывается, то единственное, на что у них должно быть право - это на передачу дела в правоохранительные органы, которые обязаны расследовать наличие состава преступления, и либо выдвинуть обвинение, либо закрыть дело, а банк, в последнем случае - завершить приостановленную операцию. Поскольку дело это, в любом случае, не быстрое, большинство клиентов предпочтут всё же предоставить необходимые документы и пояснения.
Так это должно работать, на этом построена современная цивилизация. Мне думается, рано или поздно, общество начнёт отвечать на такое закручивание гаек. Просто пока это касается очень незначительной части населения (во всем мире), но они ведь явно не собираются останавливаться.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:29
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... у них рискоориентированных подход ... они же не забирают ваши деньги ... они просто разрывают с вами деловые отношения, возвращают ваши деньги и всё ... вам ставят неприйнятно высокий риск - это право банка вас так оценить ... они могут ответит, что да вы убедили, что ничего противозаконного в ваших действиях нет, но вы создаете комплаенс-риски для банка ... зачем им чтоб какие то свини привлекали внимание лищний раз когда на миллиардные обороты собственника надо закрывать глаза.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:53
IMPRINTER написав:M-Audio
... у них рискоориентированных подход ... они же не забирают ваши деньги ... они просто разрывают с вами деловые отношения, возвращают ваши деньги и всё ... вам ставят неприйнятно высокий риск - это право банка вас так оценить ... они могут ответит, что да вы убедили, что ничего противозаконного в ваших действиях нет, но вы создаете комплаенс-риски для банка ... зачем им чтоб какие то свини привлекали внимание лищний раз когда на миллиардные обороты собственника надо закрывать глаза.
Как я понимаю, добиться такого ответа и таких действий от банка тоже не так-то просто. Или я ошибаюсь?
Мне кажется, банк будет неограниченно долго тянуть резину, просто пользуясь возможностью бесплатно использовать деньги, пока вы не предоставите что-то, что их удовлетворит. На вашем примере как раз хорошо видно, что отношения разрывают как раз с теми, кто может доказать законность своих многочисленных операций, но которые банку просто "не нравятся".
У вас есть опыт, что произойдёт, если финмону прямо заявить, что вы ничего противозаконного не совершили, но доказывать им это не собираетесь? Я на 99% уверен, что ответ будет не "хорошо, тогда мы разрываем с вами отношения, закрываем все счета и возвращаем ваши остатки", а, скорее по сути что-то типа "в таком случае мы не можем зачислить/перевести/выдать, средства останутся заблокированными в нашу пользу неограниченно долго". Вангую даже, что если вы сами предложите разрыв отношений, вам всё равно скажут, что "мы не можем, пока не будет документов".
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:53
Целесообразность - это абсолютно размытое философское понятие, которое каждый трактует по-своему и которое у каждого своё.
По-хорошему, для того чтобы уйти от этой неопределённости и существует законность, чёткое прописывание всех правил.
А финмон - да, под вопросом о целесообразности имеет в виду "почему ваши операции настолько не-оленьи ?"
Отвечаю, что я начинающий финблоггер, тестирую банковские продукты для обзора )
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mustbe
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:48
mustbe написав:
Отвечаю, что я начинающий финблоггер, тестирую банковские продукты для обзора )
ага, тесты с оборотом 500К/мес
Фидот за 10К в штрафную роту отправлял -- мешай чай не мешай, а сёрбать у 342й будешь
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:39
и что? если у меня в банке лежат 50 к ... какая разница я буду этот тест делать 1 грн. или 50 к грн.?
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