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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:59
Пора уже фУК издать и вернуть финПолицию, выдать им калаши и БТРы
а собственно точной расшифровки сокращения ВК/ФТ нигде нема
Я так понимаю - відмивання коштів/фінансування тероризму
Ото "відмивання коштів" еще от УК и осталось
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:22
greenozon написав: clientage написав:
фінансування тероризму
в неньці таке бува?
Ну а чо, у нас же АТО в принципе не закончилось, а оно ж не тока на гроши раисии идет, 5я колонна и у нас есть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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