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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:59

  Квесторе_поверніться написав:Вивчати всім
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_19052020_65

Пора уже фУК издать и вернуть финПолицию, выдать им калаши и БТРы :mrgreen:
а собственно точной расшифровки сокращения ВК/ФТ нигде нема
Я так понимаю - відмивання коштів/фінансування тероризму
Ото "відмивання коштів" еще от УК и осталось :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:10

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  clientage написав:фінансування тероризму


в неньці таке бува? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:22

  greenozon написав:
  clientage написав:фінансування тероризму


в неньці таке бува? :)

Ну а чо, у нас же АТО в принципе не закончилось, а оно ж не тока на гроши раисии идет, 5я колонна и у нас есть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:28

  Квесторе_поверніться написав:Вивчати всім
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_19052020_65

Что там изучать? Что вы имеете в виду?
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:31

  greenozon написав:
  Stringer написав:одновременно сообщив об этом в госфинмониторинг

was is das? :)

какие сложности возникли в понимании?
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:48

госфинмониторинг

це моніторінг государством (НБУ?) банків чи ФО клінтів банку
чи і то і то
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:54

  greenozon написав:госфинмониторинг

це моніторінг государством (НБУ?) банків чи ФО клінтів банку
чи і то і то

Хоспади, даже не ожидал, что столько лет на форуме, а элементарных вещей не знаете...
https://fiu.gov.ua/
Государственная служба финансового мониторинга, это тот самый орган, куда поступает вся информация от банков, по закону, который мы тут для простоты обзываем названием этой службы
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