Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Пора уже фУК издать и вернуть финПолицию, выдать им калаши и БТРы а собственно точной расшифровки сокращения ВК/ФТ нигде нема Я так понимаю - відмивання коштів/фінансування тероризму Ото "відмивання коштів" еще от УК и осталось
це моніторінг государством (НБУ?) банків чи ФО клінтів банку чи і то і то
Хоспади, даже не ожидал, что столько лет на форуме, а элементарных вещей не знаете... https://fiu.gov.ua/ Государственная служба финансового мониторинга, это тот самый орган, куда поступает вся информация от банков, по закону, который мы тут для простоты обзываем названием этой службы