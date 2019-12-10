Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
це моніторінг государством (НБУ?) банків чи ФО клінтів банку чи і то і то
Хоспади, даже не ожидал, что столько лет на форуме, а элементарных вещей не знаете... https://fiu.gov.ua/ Государственная служба финансового мониторинга, это тот самый орган, куда поступает вся информация от банков, по закону, который мы тут для простоты обзываем названием этой службы
зрозуміло! оскільки не стикався (тьфу-тьфу) то й не копав ще в цей бік
Donelektro написав:Scholar Очень много букафф! "Пробежался" по тексту только на треть, и то наискосок, и хотел бы сказать, не анализируя в принципе алгоритм самого мониторинга. Для осуществление такого мониторинга НБУ (и государство в лице центробанка) переложило все громадные, по моему мнению, объёмы работ и ответственности за качество этих работ, подкрепив возможные просчеты большими штрафами, на собственно сами банки. В какой-то степени такой подход сродни к требованиям к организации существующего в рамках бухгалтерского учета "налогового учёта" для "правильного" расчёта разнообразных налогов, подкрепленного разветвленной системой штрафов и блокирования хозяйственных операций. В итоге о чем хотелось бы сказать: учет и механизмы контроля можно расширять "до бесконечности", вводя "наказание гривной" за просчёты,так сказать "вольные и невольные". Информативность и обоснованность принятых правильных решений будет постоянно улучшаться, но "экономические потери" в целом от такой организации управления (учёт, контроль, анализ и регулирование) в народном хозяйстве будут гораздо больше эффективности принятых решений. Поэтому для организации эффективного управления всегда необходимо соблюдать компромисс между "желанием" учесть "всё и вся" и затратами на осуществление этого желания. В какой-то мере этот принцип заложен в реализации упрощенного налогообложения. Пока же государство пытается переложить с себя бОльшую часть расходов на бизнес, не анализируя потери от такого управления страной в целом