Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
це моніторінг государством (НБУ?) банків чи ФО клінтів банку чи і то і то
Хоспади, даже не ожидал, что столько лет на форуме, а элементарных вещей не знаете... https://fiu.gov.ua/ Государственная служба финансового мониторинга, это тот самый орган, куда поступает вся информация от банков, по закону, который мы тут для простоты обзываем названием этой службы
зрозуміло! оскільки не стикався (тьфу-тьфу) то й не копав ще в цей бік
Donelektro написав:Scholar Очень много букафф! "Пробежался" по тексту только на треть, и то наискосок, и хотел бы сказать, не анализируя в принципе алгоритм самого мониторинга. Для осуществление такого мониторинга НБУ (и государство в лице центробанка) переложило все громадные, по моему мнению, объёмы работ и ответственности за качество этих работ, подкрепив возможные просчеты большими штрафами, на собственно сами банки. В какой-то степени такой подход сродни к требованиям к организации существующего в рамках бухгалтерского учета "налогового учёта" для "правильного" расчёта разнообразных налогов, подкрепленного разветвленной системой штрафов и блокирования хозяйственных операций. В итоге о чем хотелось бы сказать: учет и механизмы контроля можно расширять "до бесконечности", вводя "наказание гривной" за просчёты,так сказать "вольные и невольные". Информативность и обоснованность принятых правильных решений будет постоянно улучшаться, но "экономические потери" в целом от такой организации управления (учёт, контроль, анализ и регулирование) в народном хозяйстве будут гораздо больше эффективности принятых решений. Поэтому для организации эффективного управления всегда необходимо соблюдать компромисс между "желанием" учесть "всё и вся" и затратами на осуществление этого желания. В какой-то мере этот принцип заложен в реализации упрощенного налогообложения. Пока же государство пытается переложить с себя бОльшую часть расходов на бизнес, не анализируя потери от такого управления страной в целом
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами: 1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды; 11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);
Востаннє редагувалось komp в Сер 27 тра, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
6. Клиент (представитель клиента) нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение. 9. Клиент (представитель клиента) настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то причин (оснований). 14. Клиент необычно и весьма оправдывает или объясняет сделку, подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью.
Да, после такого и мертвый занервничает. А оказывается, надо всего лишь сказать, что занимаешься незаконной деятельностью, и тогда все ОК.
6) регулярное проведение наличных финансовых операций по покупке, продаже или конвертации иностранной валюты на крупные суммы;
Тут уже привет любителям ловить маржу в 2 копейки на разнице курсов во всяких монобанках и онлайн-обменах. Можно вляпаться и подарить банку бабки.
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами: 1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды; 11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);
та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
снятие наличных средств в значительных размерах с текущего счета, по которым в течение длительного времени (не меньше полгода) не осуществлялось любых операций клиентом, или со счета, на который недавно был зачислен перевод из-за границы на большую сумму;
Тоже интересно, что за большая сумма.. Получаешь свифт, приходишь в банк, а там - у нас финмониторинг , счас мы подумаем большая у вас сумма или нет.. Шучу