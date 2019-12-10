Donelektro написав:

громадные

бОльшую часть расходов

Очень много букафф! "Пробежался" по тексту только на треть, и то наискосок, и хотел бы сказать, не анализируя в принципе алгоритм самого мониторинга. Для осуществление такого мониторинга НБУ (и государство в лице центробанка) переложило все, по моему мнению, объёмы работ и ответственности за качество этих работ, подкрепив возможные просчеты большими штрафами, на собственно сами банки. В какой-то степени такой подход сродни к требованиям к организации существующего в рамках бухгалтерского учета "налогового учёта" для "правильного" расчёта разнообразных налогов, подкрепленного разветвленной системой штрафов и блокирования хозяйственных операций. В итоге о чем хотелось бы сказать: учет и механизмы контроля можно расширять "до бесконечности", вводя "наказание гривной" за просчёты,так сказать "вольные и невольные". Информативность и обоснованность принятых правильных решений будет постоянно улучшаться, но "экономические потери" в целом от такой организации управления (учёт, контроль, анализ и регулирование) в народном хозяйстве будут гораздо больше эффективности принятых решений. Поэтому для организации эффективного управления всегда необходимо соблюдать компромисс между "желанием" учесть "всё и вся" и затратами на осуществление этого желания. В какой-то мере этот принцип заложен в реализации упрощенного налогообложения. Пока же государство пытается переложить с себяна бизнес, не анализируя потери от такого управления страной в целом