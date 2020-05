Додано: Чет 28 тра, 2020 00:35

Шедевральный пункт:

70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:

1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды;

11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);

та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію" та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"

