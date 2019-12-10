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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 68697071>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:15

  Stringer написав:
  greenozon написав:госфинмониторинг

це моніторінг государством (НБУ?) банків чи ФО клінтів банку
чи і то і то

Хоспади, даже не ожидал, что столько лет на форуме, а элементарных вещей не знаете...
https://fiu.gov.ua/
Государственная служба финансового мониторинга, это тот самый орган, куда поступает вся информация от банков, по закону, который мы тут для простоты обзываем названием этой службы


зрозуміло! оскільки не стикався (тьфу-тьфу) то й не копав ще в цей бік

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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:26

  Козак-характерник написав:
  Donelektro написав:Scholar
Очень много букафф! "Пробежался" по тексту только на треть, и то наискосок, и хотел бы сказать, не анализируя в принципе алгоритм самого мониторинга. Для осуществление такого мониторинга НБУ (и государство в лице центробанка) переложило все громадные, по моему мнению, объёмы работ и ответственности за качество этих работ, подкрепив возможные просчеты большими штрафами, на собственно сами банки. В какой-то степени такой подход сродни к требованиям к организации существующего в рамках бухгалтерского учета "налогового учёта" для "правильного" расчёта разнообразных налогов, подкрепленного разветвленной системой штрафов и блокирования хозяйственных операций. В итоге о чем хотелось бы сказать: учет и механизмы контроля можно расширять "до бесконечности", вводя "наказание гривной" за просчёты,так сказать "вольные и невольные". Информативность и обоснованность принятых правильных решений будет постоянно улучшаться, но "экономические потери" в целом от такой организации управления (учёт, контроль, анализ и регулирование) в народном хозяйстве будут гораздо больше эффективности принятых решений. Поэтому для организации эффективного управления всегда необходимо соблюдать компромисс между "желанием" учесть "всё и вся" и затратами на осуществление этого желания. В какой-то мере этот принцип заложен в реализации упрощенного налогообложения. Пока же государство пытается переложить с себя бОльшую часть расходов на бизнес, не анализируя потери от такого управления страной в целом

Здорово обгрунтували! :)

Дякую :)
Donelektro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:29

Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:04

  proftpd66 написав:Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830

Шедевральный пункт:
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:
1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды;
11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);
Востаннє редагувалось komp в Сер 27 тра, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:28

  proftpd66 написав:Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830

6. Клиент (представитель клиента) нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение.
9. Клиент (представитель клиента) настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то причин (оснований).
14. Клиент необычно и весьма оправдывает или объясняет сделку, подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью.

Да, после такого и мертвый занервничает. А оказывается, надо всего лишь сказать, что занимаешься незаконной деятельностью, и тогда все ОК.
6) регулярное проведение наличных финансовых операций по покупке, продаже или конвертации иностранной валюты на крупные суммы;

Тут уже привет любителям ловить маржу в 2 копейки на разнице курсов во всяких монобанках и онлайн-обменах. Можно вляпаться и подарить банку бабки.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:33

Фінмон інсайд від самого Гороховського (монобанк)

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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:35

  komp написав:
  proftpd66 написав:Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830

Шедевральный пункт:
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:
1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды;
11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);

та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:45

  flyman написав:а любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"

Сюда же
5. Клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не понятна
Kalgan
 
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снятие наличных средств в значительных размерах с текущего счета, по которым в течение длительного времени (не меньше полгода) не осуществлялось любых операций клиентом, или со счета, на который недавно был зачислен перевод из-за границы на большую сумму;
:? Тоже интересно, что за большая сумма.. Получаешь свифт, приходишь в банк, а там - у нас финмониторинг :) , счас мы подумаем большая у вас сумма или нет.. Шучу

В более наглядном виде статья:
https://biz.ligazakon.net/news/195544_p ... ovat-schet
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:42

  Kalgan написав:
  flyman написав:а любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"

Сюда же
5. Клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не понятна

тут кожен банк парить тобі карти (потрєбность яких непонятна),
ну і 200Кгрн Фонда на банку, це ж скільки тре банків?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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