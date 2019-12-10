Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
снятие наличных средств в значительных размерах с текущего счета, по которым в течение длительного времени (не меньше полгода) не осуществлялось любых операций клиентом, или со счета, на который недавно был зачислен перевод из-за границы на большую сумму;
Тоже интересно, что за большая сумма.. Получаешь свифт, приходишь в банк, а там - у нас финмониторинг , счас мы подумаем большая у вас сумма или нет.. Шучу