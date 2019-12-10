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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:44

  Patrick написав:
снятие наличных средств в значительных размерах с текущего счета, по которым в течение длительного времени (не меньше полгода) не осуществлялось любых операций клиентом, или со счета, на который недавно был зачислен перевод из-за границы на большую сумму;
:? Тоже интересно, что за большая сумма.. Получаешь свифт, приходишь в банк, а там - у нас финмониторинг :) , счас мы подумаем большая у вас сумма или нет.. Шучу

В более наглядном виде статья:
https://biz.ligazakon.net/news/195544_p ... ovat-schet

це ж дід герой, Яша,
йому сочинять маразм можна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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