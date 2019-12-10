Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
снятие наличных средств в значительных размерах с текущего счета, по которым в течение длительного времени (не меньше полгода) не осуществлялось любых операций клиентом, или со счета, на который недавно был зачислен перевод из-за границы на большую сумму;
Тоже интересно, что за большая сумма.. Получаешь свифт, приходишь в банк, а там - у нас финмониторинг , счас мы подумаем большая у вас сумма или нет.. Шучу
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами: 1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды; 11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);
та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"
Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.