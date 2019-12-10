Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
снятие наличных средств в значительных размерах с текущего счета, по которым в течение длительного времени (не меньше полгода) не осуществлялось любых операций клиентом, или со счета, на который недавно был зачислен перевод из-за границы на большую сумму;
Тоже интересно, что за большая сумма.. Получаешь свифт, приходишь в банк, а там - у нас финмониторинг , счас мы подумаем большая у вас сумма или нет.. Шучу
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами: 1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды; 11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);
та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"
Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.
Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.
В такой ситуации вполне логично все банковские функции передать прямо в налоговую и счета ходить открывать в районных инспекциях, банки не нужны
Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.
Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.
Кратко, четко, понятно Спасибо
Нее, так а чо клиенту делать то в таких условиях? Послать банки в сад? Или може заполнить анкету ФАТСа, приписав себе 10 яхт, квартир, дач, пару лярдов на депо? Глядишь до реальной налоговой декларашки и не дойдет