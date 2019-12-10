Додано: Чет 28 тра, 2020 22:32

greenozon написав: Фінмон інсайд від самого Гороховського (монобанк)



https://t.me/OGoMono/499 Фінмон інсайд від самого Гороховського (монобанк)

Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.