Эти средства, пойдут на развитие и реформы (официально) в помощь государству. За них отчитываться уже будет не нужно, но впоследствии можно будет взглянуть в новостях на новые яхты и виллы.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:27
Эти средства, пойдут на развитие и реформы (официально) в помощь государству. За них отчитываться уже будет не нужно, но впоследствии можно будет взглянуть в новостях на новые яхты и виллы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|