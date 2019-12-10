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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:27

  Scholar написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:clientage

Возвращаемся к 3х литровым банкам. Так скоро будет спокойнее.

Левова частка має бути в банках.
Тоді не потрібно буде заповнювати нульову декларацію. :wink:


Звідки такий висновок?

Эти средства, пойдут на развитие и реформы (официально) в помощь государству. :mrgreen: За них отчитываться уже будет не нужно, но впоследствии можно будет взглянуть в новостях на новые яхты и виллы.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:08

  ruvex написав:Эти средства, пойдут на развитие и реформы (официально) в помощь государству. :mrgreen: За них отчитываться уже будет не нужно, но впоследствии можно будет взглянуть в новостях на новые яхты и виллы.


Баба Лера из Лондона: "А шо, так можно было?" :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому

На мой взгляд информативная статья корреспондента сайта «Страна» Богдановского Н.
НБУ о блокировке счетов украинцев и своих требованиях по финмониторингу: "Брали опыт США и Сингапура"
https://strana.ua/finance/270742-postanovlenie-natsbanka-o-finmonitorinhe-v-nbu-sledujut-mezhdunarodnym-standartam.html
проливающая свет на резонансное постановление Нацбанка №65, в котором выписано более 70 признаков подозрительных банковских операций и поведения людей в финучреждениях
Вот выдержка из из этой статьи:
«Нацбанковцы уверены, что проводить качественный финмониторинг и не подставлять законопослушных клиентов - по силам украинским банкам. Хотя в самих банках "Стране" отказывались официально комментировать позицию НБУ. Зато на правах анонимности банкиры не скрывали своих эмоций.»
"Изначально нацбанковцы говорили, что пришли ломать незаконные схемы вывода капитала, искать грязные деньги и пр. Но достаточно быстро на банки повесили налоговые функции, и используют как фискальный рычаг. При этом в Нацбанке любят цепляться по мелочам, чтобы выписывать протоколы по мелким ошибкам в ходе проверок. Коррупция - вовсю. Потому банки стараются выполнить любой пункт требований, чтобы меньше платить. Конечно, есть и перегибы, и клиенты не довольны. Где могут - меньше пользуются безналом, снова переходят на кэш. А что нам делать с новыми правилами? Какие-то требования НБУ откровенно путанные, а какие-то общие и размытые. А денег на зарплаты нужному числу профессиональных специалистов, которые могут все сбалансировать, у банков тотально не хватают. Оклады работникам режем и персонал сокращаем, чтобы минимизировать убытки по итогам года. Нас ждет новый финансовый кризис по итогам эпидемии коронавируса. Не до того. Наши спецы мечтают сбежать или в Нацбанк на "железный" оклад, или вообще в другую отрасль", - отметил в беседе со "Страной" председатель правления одного из банков.
Впрочем, в Национальном банке никаких скидок или послаблений с оглядкой на скудные финансы банков, не обещают. В ответе "Стране" требования по финансовому мониторингу пообещали пересматривать по мере их коррективы в FATF. Может что-то поменяют и под украинских исполнителей, но, когда это может произойти и при каких условиях - неясно.
Зато людям пообещали поддержку в формате реакции на жалобы.»
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:48

Як банкіри виявляють серед своїх клієнтів відмивачів брудних грошей
Не нервувати, не бути надмірно цікавим і бути готовим відповісти на будь-яке питання банку – ось що тепер потрібно, щоб зняти гроші з рахунку, оплатити за контрактом або провести будь-яку іншу операцію.

https://minfin.com.ua/ua/2020/06/03/465 ... posit_news
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:24

финмон и привлечение "внутреннего" инвестора

Интересно взглянуть на действие постановления Нацбанка №65 и в таком ракурсе. В средствах массовой информации периодически всплывает вопрос о привлечении «внутренного» инвестора в виде средств населения страны к замещению привлекаемых «внешних» кредитных средств (в том числе и от МВФ) к инвестициям в экономику Украины через банковскую систему.

По моему скромному мнению в результате «действия» данного постановления «длинные деньги» «внутреннего» инвестора не только не «придут», а скорее уйдут из банковского сектора. В дело вступят более «дорогие», но менее рискованные, чем игра в «орел и решку» с не прогнозируемым финмоном банков, схемы крупных расходов. Теперь занимать Украина будет «прозрачные» деньги только «за рубежом» под …%, а также получать «отмытые» деньги нашими патриотичными олигархами из офшоров.

Начинается второй этап «очищения» банковской системы («дубль 2») под пристальным оком наших «западных» партнеров (см. последний «антиколомойский» ЗУ) . ИМХО, а там глядишь может и тiтонько Го подтянется, как-никак имеется успешный опыт реализации «первого» этапа.
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