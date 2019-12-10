Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44

На мой взгляд информативная статья корреспондента сайта «Страна» Богдановского Н.проливающая свет на резонансное постановление Нацбанка №65, в котором выписано более 70 признаков подозрительных банковских операций и поведения людей в финучрежденияхВот выдержка из из этой статьи:«Нацбанковцы уверены, что проводить качественный финмониторинг и не подставлять законопослушных клиентов - по силам украинским банкам. Хотя в самих банках "Стране" отказывались официально комментировать позицию НБУ. Зато на правах анонимности банкиры не скрывали своих эмоций.»"Изначально нацбанковцы говорили, что пришли ломать незаконные схемы вывода капитала, искать грязные деньги и пр. Но достаточно быстро на банки повесили налоговые функции, и используют как фискальный рычаг. При этом в Нацбанке любят цепляться по мелочам, чтобы выписывать протоколы по мелким ошибкам в ходе проверок. Коррупция - вовсю. Потому банки стараются выполнить любой пункт требований, чтобы меньше платить. Конечно, есть и перегибы, и клиенты не довольны. Где могут - меньше пользуются безналом, снова переходят на кэш. А что нам делать с новыми правилами? Какие-то требования НБУ откровенно путанные, а какие-то общие и размытые. А денег на зарплаты нужному числу профессиональных специалистов, которые могут все сбалансировать, у банков тотально не хватают. Оклады работникам режем и персонал сокращаем, чтобы минимизировать убытки по итогам года. Нас ждет новый финансовый кризис по итогам эпидемии коронавируса. Не до того. Наши спецы мечтают сбежать или в Нацбанк на "железный" оклад, или вообще в другую отрасль", - отметил в беседе со "Страной" председатель правления одного из банков.Впрочем, в Национальном банке никаких скидок или послаблений с оглядкой на скудные финансы банков, не обещают. В ответе "Стране" требования по финансовому мониторингу пообещали пересматривать по мере их коррективы в FATF. Может что-то поменяют и под украинских исполнителей, но, когда это может произойти и при каких условиях - неясно.Зато людям пообещали поддержку в формате реакции на жалобы.»