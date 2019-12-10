Эти средства, пойдут на развитие и реформы (официально) в помощь государству. За них отчитываться уже будет не нужно, но впоследствии можно будет взглянуть в новостях на новые яхты и виллы.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:27
Эти средства, пойдут на развитие и реформы (официально) в помощь государству. За них отчитываться уже будет не нужно, но впоследствии можно будет взглянуть в новостях на новые яхты и виллы.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:08
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому
На мой взгляд информативная статья корреспондента сайта «Страна» Богдановского Н.
НБУ о блокировке счетов украинцев и своих требованиях по финмониторингу: "Брали опыт США и Сингапура"
проливающая свет на резонансное постановление Нацбанка №65, в котором выписано более 70 признаков подозрительных банковских операций и поведения людей в финучреждениях
Вот выдержка из из этой статьи:
«Нацбанковцы уверены, что проводить качественный финмониторинг и не подставлять законопослушных клиентов - по силам украинским банкам. Хотя в самих банках "Стране" отказывались официально комментировать позицию НБУ. Зато на правах анонимности банкиры не скрывали своих эмоций.»
"Изначально нацбанковцы говорили, что пришли ломать незаконные схемы вывода капитала, искать грязные деньги и пр. Но достаточно быстро на банки повесили налоговые функции, и используют как фискальный рычаг. При этом в Нацбанке любят цепляться по мелочам, чтобы выписывать протоколы по мелким ошибкам в ходе проверок. Коррупция - вовсю. Потому банки стараются выполнить любой пункт требований, чтобы меньше платить. Конечно, есть и перегибы, и клиенты не довольны. Где могут - меньше пользуются безналом, снова переходят на кэш. А что нам делать с новыми правилами? Какие-то требования НБУ откровенно путанные, а какие-то общие и размытые. А денег на зарплаты нужному числу профессиональных специалистов, которые могут все сбалансировать, у банков тотально не хватают. Оклады работникам режем и персонал сокращаем, чтобы минимизировать убытки по итогам года. Нас ждет новый финансовый кризис по итогам эпидемии коронавируса. Не до того. Наши спецы мечтают сбежать или в Нацбанк на "железный" оклад, или вообще в другую отрасль", - отметил в беседе со "Страной" председатель правления одного из банков.
Впрочем, в Национальном банке никаких скидок или послаблений с оглядкой на скудные финансы банков, не обещают. В ответе "Стране" требования по финансовому мониторингу пообещали пересматривать по мере их коррективы в FATF. Может что-то поменяют и под украинских исполнителей, но, когда это может произойти и при каких условиях - неясно.
Зато людям пообещали поддержку в формате реакции на жалобы.»
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:48
Як банкіри виявляють серед своїх клієнтів відмивачів брудних грошей
Не нервувати, не бути надмірно цікавим і бути готовим відповісти на будь-яке питання банку – ось що тепер потрібно, щоб зняти гроші з рахунку, оплатити за контрактом або провести будь-яку іншу операцію.
+50грн !
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:24
финмон и привлечение "внутреннего" инвестора
Интересно взглянуть на действие постановления Нацбанка №65 и в таком ракурсе. В средствах массовой информации периодически всплывает вопрос о привлечении «внутренного» инвестора в виде средств населения страны к замещению привлекаемых «внешних» кредитных средств (в том числе и от МВФ) к инвестициям в экономику Украины через банковскую систему.
По моему скромному мнению в результате «действия» данного постановления «длинные деньги» «внутреннего» инвестора не только не «придут», а скорее уйдут из банковского сектора. В дело вступят более «дорогие», но менее рискованные, чем игра в «орел и решку» с не прогнозируемым финмоном банков, схемы крупных расходов. Теперь занимать Украина будет «прозрачные» деньги только «за рубежом» под …%, а также получать «отмытые» деньги нашими патриотичными олигархами из офшоров.
Начинается второй этап «очищения» банковской системы («дубль 2») под пристальным оком наших «западных» партнеров (см. последний «антиколомойский» ЗУ) . ИМХО, а там глядишь может и тiтонько Го подтянется, как-никак имеется успешный опыт реализации «первого» этапа.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:02
Ось він - фінмон по новому!
по глобус-івському
viewtopic.php?p=4983406#p4983406
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:45
greenozon
будет интересно, если Вы опубликуете как в дальнейшем решался этот вопрос
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:39
Проганяють з банки...клієнт не противиться...так і вирішиться.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:49
бывает что изгоняют дважды )
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:20
А судьи кто? САП открыла дело против главы Госфинмониторинга
"Дело (№42020000000000953) открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ.
Будет применяться ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет.
Как писал Dubinsky.pro, председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд грн. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий.
Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкаский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны."
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