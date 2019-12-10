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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:41

  Donelektro написав:"Дело (№42020000000000953) открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ.
https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-dobilsya-otkrytiya-sap-dela-v-otnoshenii-rukovoditelya-gosfinmonitoringa-nalogovikov
Будет применяться ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет.
Как писал Dubinsky.pro, председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд грн. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий.


Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкаский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны."

Якщо буде вирок Суду...це велика сенсація намалюється.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:13

Згоден !

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Следим за ситуацией. "Зелёной команде" пришло время отдавать кого-то на "заклание", но Фортуна - дама ветренная, ИМХО
Donelektro
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:15

  Donelektro написав:Квесторе_поверніться
Следим за ситуацией. "Зелёной команде" пришло время отдавать кого-то на "заклание", но Фортуна - дама ветренная, ИМХО

Вони зараз Пороха ловлять по справі незаконного ввезення картин.
Але там 79 млрд не вималюється...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Donelektro написав:Квесторе_поверніться
Следим за ситуацией. "Зелёной команде" пришло время отдавать кого-то на "заклание", но Фортуна - дама ветренная, ИМХО

Вони зараз Пороха ловлять по справі незаконного ввезення картин.
Але там 79 млрд не вималюється...мабуть.


против самого черкасского тоже САП открыло дело ...

тепер у нас не только директор набу является официальным коррупционером, еще и глава госфинмона - теперь фигурант дела об отмывании денег.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:31

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Donelektro написав:greenozon

будет интересно, если Вы опубликуете как в дальнейшем решался этот вопрос

Проганяють з банки...клієнт не противиться...так і вирішиться.


бывает что изгоняют дважды ) :mrgreen:


Разве изгнанных обратно пускают?
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