Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Donelektro написав:"Дело (№42020000000000953) открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-dobilsya-otkrytiya-sap-dela-v-otnoshenii-rukovoditelya-gosfinmonitoringa-nalogovikov Будет применяться ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет. Как писал Dubinsky.pro, председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд грн. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий.
Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкаский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны."
Якщо буде вирок Суду...це велика сенсація намалюється.
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Donelektro написав:Квесторе_поверніться Следим за ситуацией. "Зелёной команде" пришло время отдавать кого-то на "заклание", но Фортуна - дама ветренная, ИМХО
Вони зараз Пороха ловлять по справі незаконного ввезення картин. Але там 79 млрд не вималюється...мабуть.
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