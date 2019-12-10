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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:25
Scotch написав:
Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...
Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место
Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов
Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:21
clientage написав: Scotch написав:
Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...
Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место
Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов
Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись
Ви чого? За що платити? Всі наЛОХи сплачені вже давно. Що за подвійний наЛОХ?
Про які торги може йти мова? Я полагаю, что торг здесь неуместный!@
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Козак-характерник
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