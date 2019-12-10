|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:25
Scotch написав:
Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...
Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место
Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов
Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31675
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2518 раз.
- Подякували: 3694 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45
Козак-характерник написав: clientage написав: Scotch написав:
Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...
Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место
Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов
Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись
Ви чого? За що платити? Всі наЛОХи сплачені вже давно. Що за подвійний наЛОХ?
Про які торги може йти мова? Я полагаю, что торг здесь неуместный!@
С олигархами шо то не сильно получается. Похоже манюпас, который "по глупости" продолжает держать деньги в банках (а значит в экономике страны), собираются "обилетить" в конце года.
Получается, если перефразировать "повернувшегося Квестора", - "с банкiв геть!", в банку - WELCOME
Востаннє редагувалось Donelektro
в П'ят 12 чер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
-
Donelektro
-
-
- Повідомлень: 108
- З нами з: 06.02.12
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:49
clientage написав: Scotch написав:
Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...
Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место
Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов
Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись
Вангую загон в ОВГЗ
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1329
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:54
clientage написав:
Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...
2%, два порядка = в 100 раз больше от доходов = 200% от суммы доходов, которую нужно задекларировать? Сильно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27333
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 6514 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:35
Ну вы ж видели как депы рисовали свои первые лехтронные
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31675
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2518 раз.
- Подякували: 3694 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|41627
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|3080
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|
|0
|6077
|
|