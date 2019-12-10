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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:25

  Scotch написав:Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...

Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место :mrgreen:
Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов :mrgreen:
Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45

с банкiв геть ?

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:
  Scotch написав:Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...

Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место
Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов
Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись :)

Ви чого? За що платити? Всі наЛОХи сплачені вже давно. Що за подвійний наЛОХ? :shock: Про які торги може йти мова? Я полагаю, что торг здесь неуместный!@ 8)


С олигархами шо то не сильно получается. Похоже манюпас, который "по глупости" продолжает держать деньги в банках (а значит в экономике страны), собираются "обилетить" в конце года. :shock:

Получается, если перефразировать "повернувшегося Квестора", - "с банкiв геть!", в банку - WELCOME :?:
Востаннє редагувалось Donelektro в П'ят 12 чер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Donelektro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45

в панів жрачка завершується а лошки нехай декларують і несуть
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:48

  greenozon написав:в панів жрачка завершується а лошки нехай декларують і несуть
:mrgreen:


У лошків грибок все поїв :lol: Давайте вже свою байку у гілці про банки
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:49

  clientage написав:
  Scotch написав:Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...

Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место :mrgreen:
Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов :mrgreen:
Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись :)


Вангую загон в ОВГЗ
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:54

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  clientage написав:Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...

2%, два порядка = в 100 раз больше от доходов = 200% от суммы доходов, которую нужно задекларировать? Сильно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:35

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ну вы ж видели как депы рисовали свои первые лехтронные
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 71727374
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