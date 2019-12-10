Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Scotch написав:Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...
Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись
Scotch написав:Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...
Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись
Ви чого? За що платити? Всі наЛОХи сплачені вже давно. Що за подвійний наЛОХ? Про які торги може йти мова? Я полагаю, что торг здесь неуместный!@
С олигархами шо то не сильно получается. Похоже манюпас, который "по глупости" продолжает держать деньги в банках (а значит в экономике страны), собираются "обилетить" в конце года.
Получается, если перефразировать "повернувшегося Квестора", - "с банкiв геть!", в банку - WELCOME
Востаннє редагувалось Donelektro в П'ят 12 чер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Scotch написав:Интересно,9%,а почему не 40?Это же наглость какую иметь надо...
Нее, ну если 2% нарисуют, то лично я задекларирую на 2 порядка больше доходов...ну шобы на будущие черные обналы (ну а вдруХ) тож было место Отак 4..5% думаю норм будет, я тогда, пожалуй, воздержусь от своих наполеоновских планов Думаю оте 9% вынесено шобы пока поторговаться, я 3% предлагаю, шобы на 5% сойтись
greenozon написав:Як банкіри виявляють серед своїх клієнтів відмивачів брудних грошей Не нервувати, не бути надмірно цікавим і бути готовим відповісти на будь-яке питання банку – ось що тепер потрібно, щоб зняти гроші з рахунку. https://minfin.com.ua/ua/2020/06/03/465 ... posit_news
В пятницу, 12 июня, в самом центре Киева у бизнесмена из Донецка неизвестные отняли 850 000 гривен.
Дерзкое разбойное нападение случилось перед выходными - в минувшую пятницу на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы. Так, бизнесмен, переехавший после Майдана в Киев из Донецка, прибыл на Печерск около полудня на своем автомобиле и снял со своего банковского счета крупную сумму - порядка 850 000 гривен.
Рядом с мужчиной оказались злоумышленники, которые провернули разбой по избитой схеме. Когда сумка с деньгами уже была в машине бизнесмена, к автомобилю подбежали неизвестные в масках, разбили стекла и силой вырвали из рук сумку с наличностью. Задержать по горячим следам бандитов не удалось.
Сейчас полиция просматривает камеры наблюдения чтобы установить транспорт, на котором прибыли преступники, и проверяет версию о наводке со стороны сотрудников финансового учреждения, которые знали о том что будет сниматься значительная сумма наличными. Полиция завела уголовное производство по ст. 187 УК Украины (Разбой).