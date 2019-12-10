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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:33
Банки стали требовать, чтобы вкладчики написали расписку
"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно: - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий."
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:12
Это похоже на де*** и запрет распоряжаться своими деньгами,то есть правовой беспредел,больше ничего.Никакого отношения к финмониторингу это не имеет.Дела у банков,видно,совсем плохи.С банков геть?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:27
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Уровень бреда соответстветвует источнику
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:12
Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
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