RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:33

Банки стали требовать, чтобы вкладчики написали расписку

"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. :roll: По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. :shock: Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно: - нужно писать расписку. :shock: Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий."
https://strana.ua/finance/273920-banki-v-ukraine-trebujut-u-ljudej-objasnitelnye-posle-vozvrata-depozitov.html
Donelektro
 
Повідомлень: 109
З нами з: 06.02.12
Подякував: 97 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:12

Это похоже на де*** и запрет распоряжаться своими деньгами,то есть правовой беспредел,больше ничего.Никакого отношения к финмониторингу это не имеет.Дела у банков,видно,совсем плохи.С банков геть?
Scotch
 
Повідомлень: 619
З нами з: 01.08.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:27

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Donelektro написав:"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. :roll: По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. :shock: Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно: - нужно писать расписку. :shock: Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий."
https://strana.ua/finance/273920-banki-v-ukraine-trebujut-u-ljudej-objasnitelnye-posle-vozvrata-depozitov.html
Уровень бреда соответстветвует источнику
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27379
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 6525 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:12

Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37366
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5942 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:25

  IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить


И что писали?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:30

  Donelektro написав:"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. :roll: По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. :shock: Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно: - нужно писать расписку. :shock: Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий."
https://strana.ua/finance/273920-banki-v-ukraine-trebujut-u-ljudej-objasnitelnye-posle-vozvrata-depozitov.html


А можно в расписке написать: "на шлюх, на блекджек и если понабится на кокс"? :mrgreen:
Зображення
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2240
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1001 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:10

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Scotch написав:С банков геть?
Геть нах. Передчуваючи відсоткопад, взимку зайшов на 14,9. Зараз насолоджуюсь, обмірковуючи зимовий вихід, купівлю навесні-влітку квартир й сдачу їх в чорну оренду
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 11.06.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:13

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Donelektro написав:А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно:
депозит вапще-то падает на карту - ну бум снимать в банкомете - нам не привікать віводить :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 11.06.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 41700
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 3086
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
В яких банках найнижчий картковий курс конвертації?
maksjustmaks » П'ят 02 січ, 2015 13:46
0 6082
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86925)
19.06.2020 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.