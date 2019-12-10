Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно: - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий." https://strana.ua/finance/273920-banki-v-ukraine-trebujut-u-ljudej-objasnitelnye-posle-vozvrata-depozitov.html
Donelektro написав:"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно: - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий." https://strana.ua/finance/273920-banki-v-ukraine-trebujut-u-ljudej-objasnitelnye-posle-vozvrata-depozitov.html
Donelektro написав:"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с ФЛП это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует. Ну представьте: вы год назад открыли депозит, прошли в банке финансовый мониторинг, положили на счет 210 тысяч грн. А теперь пришли по сроку забирать свой вклад, а вам задают два вопроса: почему вы снимаете средства со счета и на что их потратите? Устных ответов недостаточно: - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, но уже внедряется в некоторых финучреждениях", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий." https://strana.ua/finance/273920-banki-v-ukraine-trebujut-u-ljudej-objasnitelnye-posle-vozvrata-depozitov.html
А можно в расписке написать: "на шлюх, на блекджек и если понабится на кокс"?